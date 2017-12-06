Боевики применяют фосфорные мины в зоне АТО - штаб

Незаконные вооруженные формирования выпустили фосфорную мину в сторону села Новоселовка (Донецкая обл.), сообщает пресс-центр штаба АТО в среду.



"Российские оккупанты не соблюдают ни Минских соглашений, ни международных. Так, недавно они применили фосфорную мину, которую выпустили по украинским защитникам, которые держат оборону возле Новоселовки (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.



В пресс-центре отметили, что террористы не попали в блиндаж, поэтому раненых нет.

