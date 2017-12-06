Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины

Курортный остров площадью около 5,2 гектара под названием Bloody Bay («Кровавый берег») в Карибском море выставлен на продажу, сообщает The Telegraph.



Остров располагается в архипелаге Гренадины. За него предлагается заплатить 600 биткоинов, что по текущему курсу примерно соответствует 7,1 миллиона долларов. В объявлении о продаже значится, что цена в криптовалюте выставлена временно.



«Мы предоставляем новой валюте шанс найти место в традиции и истории старого мира», — написали составители объявления.



Ранее сообщалось, что биткоин на торгах во вторник, 5 декабря, установил новый рекорд стоимости, перевалив за отметку в 12 тысяч долларов. Капитализация валюты превысила 200 миллиардов долларов.



Гренадины — цепь из более чем 600 островов вулканического происхождения в южной части Наветренных островов (архипелаг Малые Антильские острова) в Карибском море. Входят в состав государств Гренада (южные острова), Сент-Винсент и Гренадины (северные острова). Площадь архипелага составляет 86 квадратных километров, население — 16 240 человек (по переписи 2012 года).

