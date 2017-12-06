В Украину в ближайшие сутки придет потепление из Европы

На большую часть территории Украины в ближайшие сутки 7 декабря с Западной Европы переместится более теплый воздух, поэтому температура, кроме востока и северо-востока, немножко повысится, сообщает Укргидрометцентр. Погоду с осадками будут определять атмосферные фронты. В Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, лишь в Сумской, Полтавской, Харьковской областях - без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура в восточных регионах, Сумской и Черниговской областях ночью 0-5 ° мороза, днем около 0 °; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на крайнем юге до 9 °. В Карпатах ожидается снег, температура ночью и днем 0-5 ° мороза.



В Киеве 7 декабря прогнозируется небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была 9,9° в 2015 году, самая низкая ночью -21,8° в 1959 году.



В Украине 8 декабря в Карпатах и на Закарпатье и ночью и в Приазовье прогнозируются небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.



Температура в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в южной части ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.



В Киеве 8 декабря без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

