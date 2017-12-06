Половина американских избирателей верят в сговор Трампа с РФ

Половина опрошенных американских избирателей считают, что члены кампании еще кандидата в президенты Дональда Трампа вступили в сговор с Россией, чтобы та вмешалась в выборы 2016-го. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на данные Университета Куиннипак.



Опубликованный опрос демонстрирует, что 50% респондентов верят в то, что люди, причастные к кампании Трампа, координировались с правительством России, и 40% не верят в это. Во время опроса в мае, только 43% респондентов верили во вмешательство Кремля.



Опрос был проведен среди 1508 избирателей с 29 ноября по 4 декабря 2017 года и имеет погрешность в 3,1%.

