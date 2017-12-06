Виталий Кличко попал в Международный музей боксерской славы в Канастоте

Мэр Киева, бывший профессиональный боксер Виталий Кличко стал первым украинцем, которого внесли в Международный зал и музей боксерской славы в Канастоте (США) в категории «Современные боксеры», сообщает пресс-служба КГГА.



«Для меня волнительно и почетно стать рядом с такими легендами, как Мохаммед Али, Марчиано, Джо Фрейзер, Льюис. И, я считаю, что очень важно, что в этом почетном собрании имен теперь есть и украинцы », - цитирует В.Кличко пресс-служба столичной мэрии.



Как известно, завершивший профессиональную карьеру Виталий Кличко является обладателем званий «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC. Он был чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013),



Среди номинантов, которые в текущем году вместе с В. Кличко попали в зал славы, также: мексиканский боксер Эрик Моралес и американец Рональд Райт.



Зал славы и музей бокса в Канастоте (шт. Нью-Йорк) был открыт в 1990 году.

