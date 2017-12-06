Грицак: за время АТО погибли 23 сотрудника СБУ

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 23 сотрудника украинской спецслужбы, более сотни получили ранения, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.



"23 сотрудника Службы безопасности погибли за время проведения антитеррористической операции на востоке нашего государства, более сотни получили ранения", - сказал В.Грицак в среду в ходе выступления с трибуны Верховной Рады.

