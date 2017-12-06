Вернуться к нормальным отношениям НАТО с РФ невозможно из-за незаконной оккупации Украины - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ставит нормализацию отношений НАТО с Россией в зависимость от прекращения российской агрессии в Украине. "Мы не можем вернуться к отношениям между Россией и НАТО, поскольку Россия продолжает незаконную оккупацию Украины", - сказал он, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе.



Госсекретарь считает, что "российская агрессия в Украине остается самой большой угрозой для европейской безопасности".



Кроме того, по его словам, "Россия продолжает использовать гибридное оружие, с помощью которого пытается подорвать европейские учреждения, - и это также является значительным препятствием для нормализации наших отношений".

