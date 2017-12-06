Тиллерсон надеется преодолеть разногласия с РФ по миротворцам на Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия долго выступала против размещения миротворцев на востоке Украины, однако в результате согласилась на это.



"Россия в течение долгого времени сопротивлялась размещению миротворческих сил, но сейчас они согласились, " - сказал Р.Тиллерсон на пресс-конференции в Брюсселе в среду.



"Они выдвинули первые предложения по миротворцам, и я считаю, это показательно, что мы говорим о правильных вещах", - добавил он.



Госсекретарь США отметил, что разногласия с Россией по миротворческой миссии для Донбасса остаются, однако он надеется, что их удастся преодолеть.

