СБУ нужно улучшить техоснащение для борьбы с киберугрозами - Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассчитывает на улучшение технических возможностей спецслужбы для обнаружения киберинцидентов, большая часть из которых носит российский след.



"К сожалению, в большинстве случаев мы действительно видим следы Российской Федерации в киберугрозах государственным информационным ресурсам Украины со стороны России", - сказал В.Грицак, выступая с отчетом в Верховной Раде в среду.



"Вы также видите огромное количество минирований, которые проводятся мощными хакерскими группировками. Некоторые из них стоят на службе у спецслужб Российской Федерации и у нас есть подтверждение этой информации", - добавил он.



Глава СБУ признал, что украинской спецслужбе необходимо усилить свои возможности в этом направлении, и, в первую очередь, это касается технической составляющей. "И мы надеемся на поддержку правительства, на поддержку в первую очередь финансовую, для того, чтобы построить надежную систему выявления на ранней стадии киберинцидентов", - подчеркнул В.Грицак.

