Нация и партия едины!
Считаю, что наши спецслужбы и силовые органы сработали блестяще. Просто Саакашвили убежал, однако такое иногда случается. Европейский Союз, Госдеп США, послы стран какой-то семерки в один голос заявили, что очень внимательно следят за «развитием ситуации, связанной с Саакашвили». Мы тоже внимательно следим. А уж как в Печерском районном суде следят, вы даже представить себе не можете! Вчера все перекрестились с большим человеческим облегчением, когда узнали, что «Бэтмен» убежал.
Его же к ним везли для избрания оптимальной меры пресечения. Дело, как вы понимаете, очень тонкое. Грань, отделяющая мародера, насильника и заговорщика от честного революционера с высокой моралью, практически не прощупывается с использованием юридических инструментов. Сегодня он, к примеру, подонок и ублюдок со справкой, а завтра – глава законодательного органа власти. Это я так, к примеру сказал, безотносительно конкретной личности. Мало ли в мире спикеров, бегающих по императорскому дворцу с расстегнутой ширинкой и не выговаривающих половину букв алфавита (не говоря уже о звуках)? Да таких миллионы, честное слово.
Поэтому судьи очень волнуются. Влепят, к примеру, Михо содержание под домашним арестом, а потом, после третьего майдана, их люстрируют по самые уши. Может быть такое? Вполне. Благо, прецедентов после второго майдана целая куча. И к тому же весьма вероятно, что с появлением сторонников Саакашвили здание суда опять либо сожгут, либо разнесут в хлам. Помнится, когда там судили Юлию Владимировну, много чего поломали. Но обошлось без особых убытков, поскольку разместили под судом палаточный городок. Вы помните, что судимость с Тимошенко сняла революция, а судьи, участвующие в процессе, были репрессированы? Нет, сейчас все по-другому – страна уверенно движется в Европейский Союз, интеграция идет буквально по живому, безвиз работает, сотни тысяч украинцев стоят в очереди, чтобы «выпить фантастический кофе в Братиславе». Власть принадлежит нации, все довольны. Но вдруг опять?
Идет великая война с Россией, враг коварно дает полмиллиона меченых долларов своему агенту, завербованному в ходе спецоперации ФБР с помощью прихвостней Януковича. Меня лично полностью удовлетворяют доказательства СБУ, собранные в результате великолепной работы наших эффективных спецслужб. Прекрасный и убедительный компромат! Столько мата, меченых купюр под эгидой «Русской зимы»…
Поймите: никто не паникует, все возмущены действиями агента ФСБ Саакашвили, который на меченые деньги беглого олигарха Курченко осуществляет массу антиконституционных действий. Если надо, то пойдут письма трудящихся из Украины в Польше с требованиями немедленно надеть мешок на голову беглого грузина и отправить в Качановскую женскую колонию. Вопросов нет. Все понимают: идет великая война с Россией, враг коварно дает полмиллиона меченых долларов своему агенту, завербованному в ходе спецоперации ФБР с помощью прихвостней Януковича. Меня лично полностью удовлетворяют доказательства СБУ, собранные в результате великолепной работы наших эффективных спецслужб. Прекрасный и убедительный компромат! Столько мата, меченых купюр под эгидой «Русской зимы»… Что еще надо? Хоть сразу выводи мерзавца во дворик Печерского суда и приводи в исполнение приговор. Просто он убежал, но это ни в коей мере не обескуражило наши органы. В международный розыск объявили Михо. Следователь со спецназом приходил, но его прогнали. Блестящая спецоперация! Просто палатки перепутали, а так да, классика жанра. Послы «большой семерки» могут не волноваться: все под контролем, скоро телеканал «Ньюсван» закроют. Тут, понимаете ли, грузин мозги засерает (извините за резкое слово) доверчивым киевлянам, а здесь окопалось гнездо сепаратистов, которое прямо в эфире распространяет жалкие информационные миазмы Кремля. Все согласны с подобной точкой зрения. В том числе и сами сепаратисты, которые считают «Ньюсван» сборищем свидомых журналистов. Редкое, надо сказать, единодушие. И прав Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который четко заявил: да, у нас свобода слова, нельзя мешать деятельности СМИ, но таких мерзавцев, как ведущие «Ньюсван», следует просто живьем сжигать. Еще в Нацсовете посетовали на отсутствие у них необходимых полномочий. Типа только выявили «кубло Кремля», сразу на плечи ранцевые огнеметы и прямо в редакцию. Выжигать. А что вы хотели? Гибридная война, грузин по крышам бегает, смущает умы европейцев. Надо оградить их от длинных рук Путина.
Очень понравилась инициатива фракции «БПП» покаяться, адресованная кучке предателей идеалов революции гидности – Мустафе Найему, Светлане Залищук, Сергею Лещенко. Давно пора поставить мерзавцев на колени и крепко им всыпать за дискредитацию имени верховного главнокомандующего. С…ки, разоружитесь перед партией! Что вы творите, подонки гребаные! Вы, гниды, содействовали бегству Саакашвили из чистых, но, к сожалению, не цепких рук спецслужб. На вас, депутаты чертовы, кровь невинных людей. Знаете, депутаты из «БПП» еще очень мягко обошлись с откровенными скотами, случайно затесавшимися в их ряды. Я бы действовал решительнее: в Кабул всех, на историческую родину, ишакам хвосты крутить! Вас тут приняли как людей, обогрели, дали мандаты, денег, позволили торговать е…лом на ТВ и что взамен? Черная неблагодарность! Они же откровенно с…т в душу нации! Категорически поддерживаю инициативу генерального прокурора по немедленному возбуждению уголовных дел против указанных изменников. Брать их надо ночью, на крышу не пускать и перевозить в самосвале. Чтобы, значит, не убежали.
В целом же план Кремля «Русская зима» полностью провалился. Кучка негодяев, получивших меченые доллары США, продолжает удерживать Михо. Доверие нации к правоохранительной системе растет на глазах. СУГС!