Нация и партия едины!

Считаю, что наши спецслужбы и силовые органы сработали блестяще. Просто Саакашвили убежал, однако такое иногда случается. Европейский Союз, Госдеп США, послы стран какой-то семерки в один голос заявили, что очень внимательно следят за «развитием ситуации, связанной с Саакашвили». Мы тоже внимательно следим. А уж как в Печерском районном суде следят, вы даже представить себе не можете! Вчера все перекрестились с большим человеческим облегчением, когда узнали, что «Бэтмен» убежал.



Его же к ним везли для избрания оптимальной меры пресечения. Дело, как вы понимаете, очень тонкое. Грань, отделяющая мародера, насильника и заговорщика от честного революционера с высокой моралью, практически не прощупывается с использованием юридических инструментов. Сегодня он, к примеру, подонок и ублюдок со справкой, а завтра – глава законодательного органа власти. Это я так, к примеру сказал, безотносительно конкретной личности. Мало ли в мире спикеров, бегающих по императорскому дворцу с расстегнутой ширинкой и не выговаривающих половину букв алфавита (не говоря уже о звуках)? Да таких миллионы, честное слово.



Поэтому судьи очень волнуются. Влепят, к примеру, Михо содержание под домашним арестом, а потом, после третьего майдана, их люстрируют по самые уши. Может быть такое? Вполне. Благо, прецедентов после второго майдана целая куча. И к тому же весьма вероятно, что с появлением сторонников Саакашвили здание суда опять либо сожгут, либо разнесут в хлам. Помнится, когда там судили Юлию Владимировну, много чего поломали. Но обошлось без особых убытков, поскольку разместили под судом палаточный городок. Вы помните, что судимость с Тимошенко сняла революция, а судьи, участвующие в процессе, были репрессированы? Нет, сейчас все по-другому – страна уверенно движется в Европейский Союз, интеграция идет буквально по живому, безвиз работает, сотни тысяч украинцев стоят в очереди, чтобы «выпить фантастический кофе в Братиславе». Власть принадлежит нации, все довольны. Но вдруг опять?



Идет великая война с Россией, враг коварно дает полмиллиона меченых долларов своему агенту, завербованному в ходе спецоперации ФБР с помощью прихвостней Януковича. Меня лично полностью удовлетворяют доказательства СБУ, собранные в результате великолепной работы наших эффективных спецслужб. Прекрасный и убедительный компромат! Столько мата, меченых купюр под эгидой «Русской зимы»…

Поймите: никто не паникует, все возмущены действиями агента ФСБ Саакашвили, который на меченые деньги беглого олигарха Курченко осуществляет массу антиконституционных действий. Если надо, то пойдут письма трудящихся из Украины в Польше с требованиями немедленно надеть мешок на голову беглого грузина и отправить в Качановскую женскую колонию. Вопросов нет. Все понимают: идет великая война с Россией, враг коварно дает полмиллиона меченых долларов своему агенту, завербованному в ходе спецоперации ФБР с помощью прихвостней Януковича. Меня лично полностью удовлетворяют доказательства СБУ, собранные в результате великолепной работы наших эффективных спецслужб. Прекрасный и убедительный компромат! Столько мата, меченых купюр под эгидой «Русской зимы»… Что еще надо? Хоть сразу выводи мерзавца во дворик Печерского суда и приводи в исполнение приговор. Просто он убежал, но это ни в коей мере не обескуражило наши органы. В международный розыск объявили Михо. Следователь со спецназом приходил, но его прогнали. Блестящая спецоперация! Просто палатки перепутали, а так да, классика жанра. Послы «большой семерки» могут не волноваться: все под контролем, скоро телеканал «Ньюсван» закроют. Тут, понимаете ли, грузин мозги засерает (извините за резкое слово) доверчивым киевлянам, а здесь окопалось гнездо сепаратистов, которое прямо в эфире распространяет жалкие информационные миазмы Кремля. Все согласны с подобной точкой зрения. В том числе и сами сепаратисты, которые считают «Ньюсван» сборищем свидомых журналистов. Редкое, надо сказать, единодушие. И прав Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который четко заявил: да, у нас свобода слова, нельзя мешать деятельности СМИ, но таких мерзавцев, как ведущие «Ньюсван», следует просто живьем сжигать. Еще в Нацсовете посетовали на отсутствие у них необходимых полномочий. Типа только выявили «кубло Кремля», сразу на плечи ранцевые огнеметы и прямо в редакцию. Выжигать. А что вы хотели? Гибридная война, грузин по крышам бегает, смущает умы европейцев. Надо оградить их от длинных рук Путина.Очень понравилась инициатива фракции «БПП» покаяться, адресованная кучке предателей идеалов революции гидности – Мустафе Найему, Светлане Залищук, Сергею Лещенко. Давно пора поставить мерзавцев на колени и крепко им всыпать за дискредитацию имени верховного главнокомандующего. С…ки, разоружитесь перед партией! Что вы творите, подонки гребаные! Вы, гниды, содействовали бегству Саакашвили из чистых, но, к сожалению, не цепких рук спецслужб. На вас, депутаты чертовы, кровь невинных людей. Знаете, депутаты из «БПП» еще очень мягко обошлись с откровенными скотами, случайно затесавшимися в их ряды. Я бы действовал решительнее: в Кабул всех, на историческую родину, ишакам хвосты крутить! Вас тут приняли как людей, обогрели, дали мандаты, денег, позволили торговать е…лом на ТВ и что взамен? Черная неблагодарность! Они же откровенно с…т в душу нации! Категорически поддерживаю инициативу генерального прокурора по немедленному возбуждению уголовных дел против указанных изменников. Брать их надо ночью, на крышу не пускать и перевозить в самосвале. Чтобы, значит, не убежали.В целом же план Кремля «Русская зима» полностью провалился. Кучка негодяев, получивших меченые доллары США, продолжает удерживать Михо. Доверие нации к правоохранительной системе растет на глазах. СУГС!