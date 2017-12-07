Саакашвили призвал украинскую оппозицию к объединению

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призывает украинских оппозиционных политиков к объединению. "Я взываю к лидерам украинской оппозиции - сейчас не время говорить о партийных интересах. Мы первыми отставили флаг "Руха новых сил". Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина. Призываю всех объединяться", - сказал он на митинге в среду на площади Конституции у здания Верховной Рады в среду вечером.

При этом политик добавил: "Я объявляю тут новую Сечь, мы будем расширяться, готовиться отражать их атаки... Готовим масштабный марш, собираем подписи за импичмент (президента – ИФ). У нас 150 (палаток – ИФ) уже есть, еще 250 устанавливают наши активисты".



Он также утверждает, что его деятельность финансируют простые украинцы.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду вечером на площади Конституции собрались несколько сотен протестующих. Они продолжают слушать выступления активистов со сцены.



Митингующие крайне негативно восприняли информацию о возможном увольнении Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады.



Правоохранители по-прежнему оцеплением охраняют подход к зданию парламента. В палаточный городок и на территорию перед сценой можно пройти беспрепятственно.

