Путин сообщил о полном разгроме террористов ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил о полном разгроме "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ группировка) на обоих берегах Евфрата в Сирии.



"Два часа назад министр обороны [Сергей Шойгу] доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов", - сказал журналистам глава государства.



"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", - подчеркнул президент.



Путин заявил, что дальше вместе со всеми участниками сирийского урегулирования, правительства Сирии, странами региона и ООН нужно переходить к следующему этапу. "Это - политический процесс, начало политического процесса, создание и проведение, как мы договорились в рамках трехсторонней встречи в Сочи президентов России, Ирана и Турции, Конгресса народов Сирии", - отметил глава государства.



В этой же связи Путин упомянул выход на подготовку новой конституции страны. "А затем, по мере развития этого процесса, [нужно переходить] и к выборам президента, парламента", - добавил глава российского государства.



"Но это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного политического урегулирования", - сказал Путин.

