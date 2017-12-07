Суд арестовал Дангадзе на 2 месяца без права внесения залога

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога соратника лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.



"Решением Печерского суда Севериона Дангадзе арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала в своей странице в соцсети Твирттер пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в среду вечером.



Позже в своей странице в соцсети Фейсбук Л.Сарган отметила, что часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (госизмена), совершение которой вменяют украинские правоохранительные органы С.Дангадзе, не предусматривает альтернативы залога.



Как сообщалось, в ходе брифинга 5 декабря в Киеве генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что С.Дангадзе был задержан при попытке покинуть Украину, и у него были изъяты документы, свидетельствующие о получении средств от беглого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.



"Было установлено, что он на машине своей знакомой пытается покинуть Украину, двигаясь на большой скорости из Киева в сторону России. На посту полиции возле г.Лубны он был задержан сотрудниками прокуратуры, а позже и сотрудниками СБУ. Дангадзе был задержан, допрошен, ему предъявлено первое подозрение, сегодня будет предъявлено второе. Все подозрения сводятся к ст.110 УК – госизмена, и ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ИФ)", - сказал Ю.Луценко и добавил, что совокупность этих подозрений позволяет прокурорам ходатайствовать в суде о мере пресечения для С.Дангадзе в виде ареста.

