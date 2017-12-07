На Украине изменились правила регистрации собственности на землю

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок регистрации прав собственности на землю. Теперь государственный регистратор в процессе формирования заявления о регистрации участка в режиме реального времени должен проверить наличие и соответствие кадастрового номера земельного участка в Государственном земельном кадастре.



При отсутствии такой информации Госземкадастр сделает технически невозможным дальнейшие действия и откажет в госрегистрации.



Также госрегистрация прав собственности на земельный участок, зарегистрированный до 1 января 2013 года, осуществляется при наличии ведомостей об этом участке в Госземкадастре.



Ранее наличие в кадастре не было обязательным условием регистрации.



Отметим, что для исправления недостоверной информации или добавления ее госрегистратор должен направить в Госземкадастр онлайн-сообщение с информацией о недостающих данных и на основании этого кадастровый регистратор вносит нужные исправления.



Кроме того, постановление расширяет возможности идентификации личности с целью получения информации из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество путем применения мобильной электронной цифровой подписи Mobile ID или другого средства, что дает возможность однозначно идентифицировать личность.

