NewsOne заявил о снятии блокады с телеканала

Так называемые "активисты" сняли блокаду с телеканала NewsOne, однако группа людей в камуфляже все еще дежурит на блокпосту. Об этом в среду, 6 декабря, заявил исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов на встрече с представителями Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, сообщает NewsOne. "На данный момент блокировка как таковая снята и проезд возобновлен, но блокпост, установленный перед телеканалом, люди в камуфляже и балаклавах, элементы заграждений, остались.

Мы считаем, что это психологическое давление. Работа делового центра возобновлена", – сказал Голованов.



Он также отметил, что телеканалу пришлось отменить половину запланированных эфиров из-за того, что гости не могли попасть в студию.



Напомним, "активисты" вечером в воскресенье, 3 декабря, начали блокаду офиса телеканал NewsOne в Киеве из-за сепаратистских высказываний владельца канала.

