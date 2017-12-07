Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в среду в Белом Доме заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля.



"Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал Трамп.



"Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы", - подчеркнул американский президент.



При этом Трамп отметил, что признание Иерусалима израильской столицей, по его мнению, является совершенно правильным шагом.



"Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в мире", - добавил Трамп.



Ранее власти США объявили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.



В то же время несколько мировых лидеров, в том числе Папа Римский, призывали Трампа еще раз обдумать это решение.



Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что ответ на данный вопрос должен быть найден в ходе диалога между израильтянами и палестинцами.



Накануне американское издание The Hill со ссылкой на Госдеп сообщило, что безопасность посольств США усилят из-за возможного роста напряжения после признания Иерусалима столицей Израиля.

