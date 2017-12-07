Экс-нардепу Мартыненко вернули паспорта

Соломенский райсуд Киева в среду, 6 декабря, разрешил вернуть паспорта для выезда за границу бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, в отношении которого НАБУ ведет следствие. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на прокурора САП Андрея Перова.



Ранее в суде адвокаты Мартыненко добивались его выезда в Швейцарию. Экс-нардеп объяснил свои намерения необходимостью дать показания по делу, которое расследуется в Швейцарии.



При этом Швейцария в августе направила украинским следователям Национального антикоррупционного бюро материалы расследования в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Глава НАБУ Артем Сытник оценивал новые материалы как "мощную доказательную базу".



Напомним, Мартыненко был задержан 20 апреля по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината.



По версии следствия, комбинат заключил контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере более 17 миллионов долларов.

