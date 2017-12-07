Honor представила смартфон с искусственным интеллектом

Компания Honor, являющаяся "дочкой" китайской Huawei, официально представила флагманский смартфон View 10 (V10). Об этом сообщает Phone Arena.



Honor V10 получил 6-дюймовый дисплей с узкими рамками разрешением 1080*2160 пикселей и соотношением сторон 18:9, которым также могут похвастать некоторые флагманские устройства других компаний. Объем оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ, а встроенной - 128 ГБ, также предусмотрен слот для карты microSD.



Аппаратной основной смартфона стал фирменный процессор Huawei Kirin 970, который является предметом особой гордости создателей Honor V10: чип оснащен нейронным сопроцессором (NPU), который позволяет использовать машинное обучение в различных приложениях. Например, искусственный интеллект (ИИ) смартфона отслеживает поведение пользователя и подстраивается под его привычки. Кроме того, при съемке ИИ распознает сюжеты и объекты в кадре, автоматически изменяя настройки камеры для получения наилучших снимков.



Что же касается технических характеристик камер смартфона, то он получил двойную основную камеру с 20-Мп монохромным и 16-Мп RGB-модулями. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 13-Мп. Как пишет The Verge, смартфон также получил функцию 3D Facial Animation, которая представляет собой аналог функции Animoji, появившейся в последних смартфонах Apple и позволяющей переносить мимику с лица владельца на анимированные смайлики на экране. Кроме того, V10 можно разблокировать не только отпечатком пальца владельца, но и при помощи системы распознавания лиц.



Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo, а емкость его встроенной батареи составляет 3750 мАч. При этом аккумулятор поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить батарею на 50% за 30 минут.



Старт продаж Honor V10 в Европе и США намечен на 8 января. Стоимость смартфона, который будет доступен в черной или синей расцветках, составит 500 евро, 450 фунтов стерлингов или 499 долларов США в зависимости от рынка. С учетом характеристик смартфона, заявленная цена является весьма привлекательной, а составить V10 конкуренцию может только аппарат OnePlus 5T, представленный в ноябре.







