Представлена серийная версия арабского гиперкара Fenyr SuperSport

Арабский производитель гиперкаров W Motors представил на своем YouTube-канале серийную версию 900-сильного гиперкара Fenyr SuperSport. Компания объявила, что планирует выпустить 25 экземпляров. По данным СМИ, его цена составит 3,4 миллиона долларов.



Заднеприводный Fenyr SuperSport построен на алюминиевом шасси, а кузовные панели выполнены из углеродного волокна. Машина оснащена уникальным четырехлитровым твин-турбооппозитным двигателем RUF с отдачей 900 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента, пишет Motor.



Силовая установка сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, а на задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал. По данным производителя, с места до 100 километров в час гиперкар сможет разгоняться за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 400 км/ч.



Экземпляр этого "арабского скакуна" уже выставлен в одном из бутиков суперкаров в Дубае.



Его презентация состоялась в Дубае 29 ноября.



Масса Fenyr SuperSport - 1200 килограммов. Машину комплектуют тормозными механизмами с карбон-керамическими дисками и шестипоршневыми алюминиевыми суппортами, разноразмерными колесными дисками (19 дюймов спереди и 20 сзади), а также активным задним антикрылом с тремя независимыми секциями.



В список оснащения серийной версии войдут сиденья с карбоновым каркасом, мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, навигация, точка доступа LTE Wi-Fi, цифровая приборная панель и камера заднего вида.



Первая модель W Motors - гиперкар Lykan Hypersport - дебютировала в 2013 году. Он комплектуется 3,7-литровым оппозитным двигателем мощностью 750 лошадиных сил и шестидиапазонной секвентальной трансмиссией. Разгон с места до "сотни" занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость - 385 км/ч.











