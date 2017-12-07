Популярный поисковик Google может привести к развитию деменции

Как передает The Daily Mail, современные люди перестают пользоваться своей памятью, атрофируя, тем самым, мозг. Они во всем полагаются на интернет. Об этом предупреждает профессор Фрэнк Ганн-Мур, директор по исследованиям в Школе биологии при Университете Сент-Эндрюс.



По словам профессора, сейчас с человечеством в каком-то смысле проводится масштабный эксперимент. Понять, как поисковики повлияли на людей, можно будет только спустя определенное время. Он подчеркивает: чтобы мозг нормально работал, им нужно пользоваться и не перекладывать умственную работу на других. Принимая во внимание, что люди начали жить дольше, стоит ожидать роста числа больных деменцией, говорит профессор.



А другое исследование показало однозначную связь нехватки сахара и когнитивных нарушений. Еще до появления первых признаков снижения когнитивных способностей уровень сахара в мозге начинает падать. Чтобы восполнить нехватку сахара, в мозге начинает скапливаться фосфорилированный тау-белок



Известно, что тау-белок формирует клубки, блокирующие прохождение питательных веществ через нервные клетки. Итог - смерть нейронов и деменция. Было установлено: скопление фосфорилированного тау-белка происходит с активацией сигнального пути P38 киназа.

