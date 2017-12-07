ЕС выразил озабоченность возможными последствиями переноса посольства США в Иерусалим

ЕС глубоко озабочен решением США о переносе своего посольства в Израиле из Тель- Авива в Иерусалим. Об этом заявила в среду в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



"ЕС глубоко озабочен сделанным сегодня объявлением США о переносе своего посольства в Иерусалим и возможными последствиями этого решения для мирного процесса", - заявила Могерини. Она также призвала всех региональных и мировых игроков "к спокойствию и сдержанности" при реагировании на это решение. Она также подчеркнула, что ЕС "будет продолжать выполнять резолюции СБ ООН, в том числе в отношении мест расположения дипломатических миссий до окончательного урегулирования вопроса о статусе Иерусалима".



"Позиция Евросоюза остается неизменной: ожидания обеих сторон [Палестины и Израиля] должны быть реализованы путем переговоров для определения статуса Иерусалима как столицы двух государств", - сказала Могерини. Она особенно подчеркнула, что ЕС "остается привержен решению Ближневосточного конфликта на основании "формулы двух государств", являющимся единственным реалистическим путем к миру, которого заслуживают израильтяне и палестинцы".



Ранее в среду Могерини изложила эту позицию в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Она также намерена также обсудить этот вопрос с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который 11 декабря посетит с визитом Брюссель и проведет переговоры с руководством институтов ЕС.



Трамп, выступая в среду в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Он поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель- Авива в этот город. При этом президент сказал, что Вашингтон сохраняет "стремление способствовать мирному соглашению, приемлемому для обеих сторон". По словам Трампа, США "поддержат решение по "формуле двух государств", если на это будут согласны обе стороны".



Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

