В США пригрозили прекратить всякую помощь Украине, если Рада уволит главу НАБУ

Бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер крайне негативно отреагировал на сообщение о том, что Егор Соболев будет снят с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции, а также информацию о намерениях провластных фракций уволить главу НАБУ Сытника без аудита.



"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупционного комитета и главы НАБУ, то я буду рекомендовать обрезать всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в области безопасности", - написал Карпентер у себя в Twitter.

