Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп

Правительство Сирии считает, что судьбу Иерусалима решит история, а не президент одной страны. Об этом говорится в заявлении администрации сирийского президента Башара Асада, которое было опубликовано на ее официальной странице в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.



В заявлении администрации Асада говорится, что вся арабская нация будет поддерживать дело палестинского народа до тех пор, пока он не создаст собственное государство со столицей в Иерусалиме. "Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, а также волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет живо в сознании арабской нации до тех пор, пока не будет основано палестинское государство с Иерусалимом в качестве столицы", - говорится в заявлении.



Трамп, выступая в среду в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, одновременно он поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город.



Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

