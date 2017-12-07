Иерусалим: американская прелюдия к крупной катастрофе

Разговоры о намерениях американского президента Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим или в качестве альтернативного шага признать Иерусалим в качестве столицы Израиля спровоцировали гневную реакцию среди палестинцев на всех уровнях. Такой шаг несет в себе большую угрозу всему, что связано с политическим процессом, стабильностью и безопасностью в этом регионе, и прежде всего, способствует снижению роли Соединённых Штатов в любых текущих или будущих политических процессах.

Официальная реакция палестинцев по этому вопросу указывает на степень его серьезности и масштабы ее негативного воздействия на будущее региона.



Президент Махмуд Аббас отправил в Вашингтон главу палестинской разведки Маджида Фараджа, а также генерального секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саиба Ариката, чтобы они провели переговоры с администрацией США и предупредили ее о последствиях такого опасного шага. Также он поручил заместителю премьер-министра Зиаду Абу Амру встретиться с консулом США в Иерусалиме Дональдом Блоумом, чтобы последний подтвердил отказ Вашингтона от изменения позиции по статусу Иерусалима. В том случае, если администрация США все же примет решение о переводе посольства США в Иерусалим или признании его столицей Израиля, палестинское руководство признает, что свободно от каких-либо обязательств и предыдущих договорённостей с США. Иными словами, палестинское руководство пересмотрит свои позиции по всем политическим вопросам, связанным как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.



Даже президент Франции Эммануэль Макрон связался со своим американским коллегой и предупредил его о последствиях односторонних шагов по Иерусалиму и выразил обеспокоенность Франции по поводу любых действия, способных изменить статус-кво. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также уведомил Соединенные Штаты о том, что любое решение о статусе Иерусалима имеет рискованных характер. Конечно, арабские государства, в особенности Египет и Иордания, также поспешили сказать Вашингтону, что новые шаги администрации по Иерусалиму будут способствовать росту напряжённости в регионе. В свою очередь Лига арабских государств заявила, что признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля со стороны США будет рассматриваться как проявление агрессии против арабской нации и палестинского народа. Говоря в общем, никто в арабском регионе и исламском мире не согласен принять американскую политическую позицию, которая может повлиять на будущее Иерусалима и изменить его статус на международном уровне. Так, Организация исламского сотрудничества призвала к проведению экстренного совещания в том случае, если Соединенные Штаты решат признать Иерусалим столицей Израиля, поскольку считает такой шаг «агрессией» против арабов и всех мусульман в целом. Турция также в одностороннем порядке предупредила администрацию США о последствиях такого решения.



Очевидно, что администрация США осознает опасность принятия судьбоносного решения в отношении Иерусалима, и после всех ответных заявлений, кажется, не спешит заявить о своей новой позиции. Возможно, телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Абу Мазеном говорит о том, что американский лидер осознаёт всю серьезность ситуации. Президент Аббас может быть уверен, что он не предпримет решительных шагов по вопросу Иерусалима. Вместе с тем, трудно понять, почему американская администрация идет против всех арабских, исламских и международных игроков, которые занимают четкую позицию по Иерусалиму и признают, что восточная часть города оккупирована Израилем, который хочет сделать ее частью единой израильской столицы. Однако, похоже, разговоры о новом решении по Иерусалиму являются частью подготовки к следующей сделке США, которая заключается в уклонении от всех договорённостей и обязательств, принятых Вашингтоном на международном уровне и связанных с политическим процессом. В этом случае суматоха вокруг нынешней ситуации призвана подготовить палестинское, арабское и международное общественное мнение к тому, что США могут занять позицию, которая не всегда может быть приемлемой для всех.



Мы находимся на пороге катастрофической американской авантюры. США начнут выдвигать новые идеи и предложения по урегулированию конфликта, которые лишь усложнят ситуацию. В свою очередь это приведет к новым разочарованиям и росту напряженности вокруг Палестины. Возможно, американская администрация не осознаёт степень серьёзности проблемы Иерусалима. Возможно, она не извлекла урок из ситуации вокруг электронных рамок на Храмовой горе, установка которых могла разжечь пожар в регионе, если бы Израиль не отступил в последний момент и не убрал рамки и камеры. Даже если нынешняя ситуация является следствием какой-то путаницы, причинённый ущерб повлияет на способность Соединенных Штатов играть роль посредника в политическом процессе, ведь они не являются честным посредником и слепо привержены Израилю. Очевидно, что Вашингтон поддерживает правительство Нетаньяху, и это глупое использование Иерусалима в своих политических маневрах — очередной американский провал, который пойдёт в «копилку» неудач президента Трампа.



Источник: Al-Ayyam



