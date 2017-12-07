Суд продолжит рассматривать "дело Насирова" 19 января

Шевченковский районный суд Киева начал заслушивать обвинительный акт по делу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и продолжит заседание 19 января 2018 года.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на первом заседании по рассмотрению данного дела по существу прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали зачитывать обвинительный акт, который насчитывает 774 страницы.



В четверг было прочитано 30 страниц обвинительного заключения, после чего суд объявил о переносе заседания, которое продолжится 19 января следующего года.



Как сообщалось, 10 ноября 2017 Специализированной антикоррупционной прокуратурой был утвержден обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению главы Государственной фискальной службы (ГФС) Насирова, а также руководителя департамента ГФС Украины. В тот же день обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.



7 декабря 2017 в 10:00 в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению главы ГФС и руководителя департамента ГФС Украины.



Глава ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



Сторона обвинения считает, что глава ГФС Украины в течение 2015 - 2016 гг, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО " Карпатнадраинвест", ООО " Надра Геоцентр".



Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

