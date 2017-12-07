Венгрия поставила Украине ультиматум

Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, поэтому должна отозвать его. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО, говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии. "Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО", - считает министр.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет жертвовать интересами закарпатских венгров в одной геополитической игре. По его словам, Украина сама виновата в сложившейся ситуации, и если для нее важно возобновить сотрудничество с НАТО, то она должна отозвать закон об образовании.



"Если Киев отзовет закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины", - пообещал министр.



Ранее сообщалось, что посол Германии на Украине Эрнст Райхель считает, что изменение Верховной Радой статьи о языке преподавания в законе "Об образовании" в последний момент было ошибкой и Украина сейчас расплачивается за нее.



