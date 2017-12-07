Киев учтет рекомендации Венецианской комиссии по языку образования, но с оговорками

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что власти страны учтут рекомендации Венецианской комиссии по вопросу статьи о языке преподавания в законе "Об образовании", но имплементируют их с учетом собственных национальных интересов.



"Сейчас дождемся решения Венецианской комиссии и правительство декларирует полную готовность учесть эти выводы. Это не значит, что мы всё имплементируем, но по максимуму, учитывая национальные интересы Украины в первую очередь, мы их учтем", - сказал он в ходе "круглого стола" на тему: "Отношения с соседями ЕС: в поисках политики соседства для Украины" в Киеве в четверг.



По словам Боднара, сейчас национальным интересом Украинского государства является усиление украинского языка, как государственного "не путем ограничения прав национальных меньшинств, но путем увеличения преподавания украинского языка".



Замминистра отметил, что данная редакция статьи о языке образования была определённым сюрпризом и для правительства, но сразу после его принятия начался диалог по вопросу имплементации данной нормы.



"Нет сейчас никаких оснований говорить, что Украина не хочет вести диалог с той же Венгрией, которая наиболее радикально выступает против закона. Сегодня после обеда будет встреча министров в Вене, мы ожидаем встречи также с министром румынским", - сказал Боднар.



Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании". Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.



Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

