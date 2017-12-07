Бунт на торможении. Без пропитания невозможно?

Ну, вот кто думал, что четверг, 7 декабря 2017 года, начнется полновесным афганско-таджикским, американско-антикоррупционным триумфом? Никто. В этот день Верховная Рада намеревалась рассмотреть закон №7362, которым отводила бы себе право назначать и увольнять без аудита глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и даже членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). И тем самым спасти чиновников всех уровней от того, что их могут взять за жабры в любой момент.



И точно так же отправить на нары. Ибо, как сегодня выяснилось вполне публично, все в украинской борьбе с коррупцией делалось в рамках Меморандума о взаимопонимании между Федеральным бюро расследований (ФБР) США и НАБУ, подписанного еще в июне прошлого года. Этот документ, как вы понимаете, позволял и сейчас позволяет ФБР предоставлять НАБУ и САП в сфере расследований любую помощь, в том числе кадровую. То есть своими агентами, которые как бы имеют и желание и опыт.



Такая «крыша» позволяла штатным антикоррупционерам: а) борзеть сверх меры; б) иметь возможность пощупать за финансовое «вымя» любого, включая, вы не поверите, и гаранта нации. И агенты-«антикоррупционисты» что только ни делали, искореняя главную язву Украины. И следили за всеми, и прослушивали, и ловили на живца, предлагая деньги и оральный секс, и посылали в пеший эротический тур всех, кто намекал им, что в Украине все равны перед борьбой с коррупцией, но есть равнее и неприкосновеннее.



Все закончилось требованием «антикоррупционистов» создать еще и антикоррупционный суд (антикорсуд), чтобы завершить создание антикоррупционной вертикали и садить всех. НАБУ и НАПК выявляют мздоимцев, САП их пакует, а антикорсуд сажает. Миленько, безотказно и со вкусом. И никто не уйдет без справедливого возмездия, если кто-то кое-где тихонько отдаст команду «фас!». Ибо кто платит, тот в Украине и сажает. Так должно было бы быть в идеале. А чтобы власть в Киеве не кочевряжилась, был спущен с тормозов Михо Саакашвили, и замутивший «большую политическую реформу» и «Михомайдан», которые должны были бы сделать украинскую власть еще более безропотной и подконтрольной.



Все закончилось требованием «антикоррупционистов» создать еще и антикоррупционный суд (антикорсуд), чтобы завершить создание антикоррупционной вертикали и садить всех. НАБУ и НАПК выявляют мздоимцев, САП их пакует, а антикорсуд сажает. Миленько, безотказно и со вкусом. И никто не уйдет без справедливого возмездия, если кто-то кое-где тихонько отдаст команду «фас!»

Власть предлагает всем, но особенно внешним кураторам некий компромисс: снять и закон №7362, и Егора Соболева. Закон – с рассмотрения, а Соболева – с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады. Чтобы, значит, поровну было. И нашим, и вашим, а власть хоть как-то сохранила лицо и хоть мелкие признаки самостоятельности, а не тупо поддавалась внешнему давлению

И сначала взбунтовалась Верховная Рада, которую попытались приручить первой, продавив законы об изменении избирательной системы и об отмене иммунитета депутатов. Но депутаты, чуя неладное известными местами, за которые обычно и берут, чтобы тащить на цугундер, фактически отказались принимать закон об антикорсуде. «Михомайдан» поджал, чтобы заставить гаранта нации повлиять на нардепов, и выдвинул четвертое требование – закон об импичменте президента. Но потом взбунтовалась Генпрокуратура, у которой: а) забирали полномочия; б) тоже могли взять любого и посадить в созданной антикоррупционной вертикали. То, что началось между различными борцами с коррупцией, и охарактеризовать сложно. Но можно – взаимные маски-шоу и подставы фактически свели на нет всю антикоррупционную борьбу.И начался пинг-понг взаимными тычками. ГПУ арестовала агентов НАБУ, работавших под прикрытием, и заявила, что агенты ФБР в Украине работают вне закона. Вашингтон вызвал всех борцов с коррупцией к себе на выволочку. Главари НАБУ и САП, поехали, а генпрокурор – нет. Внешние кураторы призвали не трогать НАБУ и САП, а Рада мало того, что поставила в повестку дня упомянутый выше закон, так еще и вознамерилась убрать с поста парламентского антикоррупционного комитета Егора Соболева, активиста и грантоеда, инкорпорированного во власть в знак благодарности за «евромайдан». А одни члены фракции «Блока Петра Порошенко» («БПП») вообще призвали покаяться других своих членов Сергея Лещенко, Мустафу Найема и Светлану Залищук и не шастать с Михо Саакашвили по его палаткам, занимаясь там черт-те чем и антиукраинской деятельностью по указке Кремля. ГПУ вообще радостно намекнула, что может и «закрыть» указанных товарищей, если те продолжат борзеть.А чтобы никто не сомневался в серьезности таких намерений, была предпринята попытка упаковать самого Саакашвили, который побегал по крышам, пережил несколько волнительных минут в наручниках в автозаке, но был освобожден своими сторонниками. Тогда же включился Евросоюз и даже международная патентованная «борцица» с репрессиями и коррупцией – международная антикоррупционная сеть «Transparency International Украина». Они заявили, что Соболева трогать нельзя, а борьбу с коррупцией надо продолжать. Оральным ли сексом, арестами ли – не важно, продолжать, и все тут. А напуганный Лещенко в свою очередь начал пугать, что если его и других «антикоррупционистов» тронут, то «Украина также сталкивается с возможным пересмотром безвизового режима с ЕС», ибо он «был предоставлен в результате начатой антикоррупционной реформы, которая сейчас находится под угрозой из-за клептократического руководства Украины...». И ФБР США пригрозило в спецзаявлении: «Мы ценим наши отношения с НАБУ и САП и считаем, что их сотрудники профессионалы и заслуживают доверия. НАБУ и САП – это молодые организации, которые столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины. ФБР будет и впредь оказывать НАБУ и САП поддержку и помощь, которая им необходима в их важной работе ради народа Украины».Но мужество украинских бунтарей продолжало восхищать своей непреклонностью. Однако, увы, недолго. Первой нанесла смертельный удар реально ужасающей силы директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая потребовала остановить атаку на Национальное антикоррупционное бюро и создать антикорсуд. Иначе кредитов не видать. А потом из-за океана «стрельнул» и экс-советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, заявив, что если Рада проголосует за отставку Егора Соболева и главы НАБУ Сытника, то он будет рекомендовать сократить американскую правительственную помощь Украине.Это было серьезно. И уже 7 декабря утром стало известно, что Рада не будет рассматривать волнующий закон о подконтрольности НАБУ, САП и НАПК. Более того, источники «Украинской правды», одного из главных рупоров «антикоррупционистов», сообщили, что власть предлагает всем, но особенно внешним кураторам некий компромисс: снять и закон №7362, и Егора Соболева. Закон – с рассмотрения, а Соболева – с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады. Чтобы, значит, поровну было. И нашим, и вашим, а власть хоть как-то сохранила лицо и хоть мелкие признаки самостоятельности, а не тупо поддавалась внешнему давлению. Так ли это, трудно сказать, но Найем уже нагло торжествует в соцсетях: «Они отступили. Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК, снят с повестки дня и НЕ будет рассматриваться Верховной Радой. ...Когда-нибудь события этой ночи войдут в учебники истории. Сейчас просто поверьте на слово: трезвость отдельных политиков, реакция общественности, СМИ и личные контакты множества активистов в международных организациях сыграли не последнюю роль в этой истории»...В пользу компромисса говорит и то, что в Раде зарегистрирован проект постановления №7368 – об увольнении Соболева с должности главы антикоррупционного комитета. И то, что гарант нации фактически выставил Раде ультиматум: или она до начала следующей недели разрабатывает приемлемый закон об антикорсуде, или он сам делает это и в течение 7-10 дней вносит свой проект и будет требовать голосовать за него. Что это означает? Да ничего особенного. Только то, что гарант нации взял для себя и дал нардепам временной люфт – до конца недели и вот эти указанные «7-10 дней». За это время и решится, на что способны страна и власть, которые без чужого пропитания не могут...