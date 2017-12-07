Проблемы на заводе Tesla привели к мировому дефициту аккумуляторов

Потребители по всему миру столкнулись с нехваткой промышленных аккумуляторов из-за производственных проблем на заводе Gigafactory в Неваде, который делает батареи для электромобилей Tesla. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет корейское издание etnews.



«В Японии невозможно купить цилиндрические аккумуляторы, а в Panasonic заявили, что они вообще не будут их продавать», — заявил неназванный поставщик аккумуляторов.



Panasonic снабжает завод Gigafactory аккумуляторами (диаметром 2 и длиной 7 сантиметров — толще обычных пальчиковых батареек), из которых собирают батареи для Tesla. Японская компания была вынуждена отправить в США все запасы аккумуляторов, чтобы производство электромобилей вошло в график.



Другие производители (Samsung, LG и Murata) не могут удовлетворить весь спрос на аккумуляторы. В результате некоторые компании могут остаться без аккумуляторов до второй половины 2018 года.



В ноябре 2017 года Tesla отчиталась о рекордных квартальных убытках — 671 миллион долларов. Одновременно создатель компании Илон Маск признал, что выйти на обещанные показатели по выпуску новейшей Model 3 не удалось.



Причина, по словам Маска, в том, что Tesla подвел один из подрядчиков и компания потратила очень много времени и ресурсов, чтобы компенсировать потери.

