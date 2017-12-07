Совбез ООН срочно соберется из-за идеи Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Совет безопасности ООН соберется в пятницу, 7 декабря, и из-за заявления президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.



С просьбой о созыве Совбеза на открытое короткое заседание обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Франция, Великобритания, Италия, Швеция, Египет, Боливия, Сенегал и Уругвай.



"ООН дала Иерусалиму особый правовой и политический статус, который Совет безопасности призвал международное сообщество уважать. Вот почему мы считаем, что Совет должен срочно рассмотреть этот вопрос ", - заявил посол посол Швеции Карл Скау.



Израиль считает Иерусалим своим вечным и неделимым городом и хочет, чтобы все посольства находились там. Палестинцы хотят, чтобы столица независимого палестинского государства оказалась в восточном секторе города, который Израиль захватил в 1967 году во время Шестидневной войны.



В 1980 году Израиль принял закон об аннексии Восточного Иерусалима и объявления объединенного города столицей Израиля. ООН резолюцией № 478 осудил принятие Израилем такого закона и отказ выполнять резолюции Совбеза и подчеркнула, что это является нарушением международного права.

