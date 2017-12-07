В США говорят о создании "ИГ" нового халифата

Несмотря на потерю захваченных ранее территорий, террористическая группировка "Исламское государство" до сих пор имеет огромную силу во всемирной сети. Об этом сообщает Reuters.



По словам представителя службы безопасности, распад "Исламского государства" не сбавил способность вдохновлять других на атаки западных тактических целей через интернет.



По данным службы, с января этого года экстремистские группы, ассоциированные с "ИГ" были связаны близко с 20 кибератаками против объектов западных стран.



"К сожалению, потеря территории" ИГ "не повлияла на ее способность вдохновлять террористические атаки", - отметила глава Национального центра по контртерроризму Лора Шао.



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Шао отметила, что ИГИЛ имеет беспрецедентную силу привлекать поклонников по всему миру через социальные сети, выстраивая устойчивую базу локальных экстремистов.



Террористическая группировка "Исламское государство" угрожает нападениями на рождественские ярмарки в Великобритании, Франции и Германии.

В ноябре вооруженные силы Ирака захватили пограничный город Рава - последний город, который оставался под контролем "ИГ", сигнализируя о полном поражении группировки.

