Тиллерсон назвал два условия снятия санкций с России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, "пока она не выведет свои силы из Донбасса и не вернет Крым Украине". Об этом он заявил в четверг на открытии заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ в Вене. "США привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Мы призываем к полному выполнению минских соглашений", - сказал Тиллерсон.



По его словам, "связанные с Крымом санкции сохранятся, пока Россия не вернет Украине под полный контроль полуостров "



Тиллерсон отметил, что Соединенные Штаты вместе со своими "европейскими партнерами будут сохранять санкции до тех пор, пока Россия не выведет свои силы из Донбасса и не выполнит минские соглашения".

