Рада усилила ответственность за неуплату алиментов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7277, который усиливает ответственность за невыплату алиментов. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по выплате алиментов во втором чтении и в целом поддержали 294 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.



Законопроект предлагает в Кодексе об административных правонарушениях ввести общественно полезные работы как вид административного взыскания.



Предполагается, что невыплата алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи, что привело к возникновению задолженности в размере, который совокупно превышает сумму платежей за 6 месяцев, повлечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.



Согласно законопроекту, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие. Однако ограничения в праве управления транспортными средствами не будут применяться в случае, они лишат должника основного законного источника средств для существования, если должник использует транспортное средство связи с инвалидностью, если он проходит воинскую службу, несет службу в АТО, а также в случае отсрочки или рассрочки в выплате алиментов.



Кроме того, временно будут ограничивать право на выезд за границу тех граждан, у которых есть задолженность по выплате алиментов.



Во время второго чтения из проекта закона изъяли норму о том, что тот из родителей, с которым по решению суда должен проживать ребенок, самостоятельно будет решать вопросы о месте проживания, места и формы обучения, получения медицинской помощи и оздоровления ребенка. Однако тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно будет решать вопрос о временном выезде ребенка за границу, если второй имеет задолженности по выплате алиментов за 6 месяцев.



Закон вступит в силу через месяц после публикации за исключением некоторых положений.

