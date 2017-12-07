Суд перенес рассмотрение дела о госизмене Януковича на 11 декабря

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 11 декабря. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает УНН.



"По делу объявляется перерыв на 10:00 11 декабря", - отметил судья.



Как сообщал УНН, во время судебного заседания 7 декабря суд решил допросить в качестве свидетелей по делу госизмены В.Януковича нынешнего Президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.

