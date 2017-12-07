Украинский силач Василий Вирастюк рассказал о своей мечте

- Василий, почему вы решили принимать участие в проекте «Время строить»?

- Мне всегда интересны проекты, которые приносят радость, счастье и пользу людям. А «Время строить»? Подобных проектов в Украине еще не было. Это происходит впервые в нашей стране. И я рад быть маленькой, но очень важной частичкой того фундамента, который придумала и воплотила команда проекта. Он важен для всех людей, которым подарили счастье. А это не только непосредственные участники проекта, а и жители села Карнауховка – друзья, соседи, знакомые. Оценит ли его вся страна? Не знаю. Думаю, кто-то искренне порадуется за героев проекта, а кто-то открыто позавидует. Но это не важно. Важно то, что теперь семья Горбонос будет жить в хороших условиях.

- Что вас больше всего поразило в истории Павла Горбоноса*?

- Меня сложно чем-то удивить, я всегда трезво размышляю над ситуациями, возможно, в связи с тем, что сам несколько раз пострадал в жизни, пережил трагедию (первая жена Василия погибла во время схождения лавины на горнолыжном курорте, - прим.ред.). Конечно, это тяжело. И Павел молодец, что пережил, начал новую жизнь. Это заслуживает уважения. Удивительно, но когда такое происходит в жизни, люди на самом деле думают, что ты опустишься, сдашься, а то и «сядешь на стакан». Это полностью оправдывается в обществе. И вызывает удивление, когда ты действуешь по-другому.

- В трудный период кто протянул руку помощи вам?

- В тот момент все мои близкие и друзья были рядом. Не оставляли меня ни на минуту. Помогали присутствием и разговорами. Нельзя замыкаться в себе – это самое главное. Чтобы ты не забывал, что твоя жизнь не закончилась, она продолжается.

- Вы принимали активное участие в строительстве дома в Карнауховке. Чем именно помогали семье Горбонос?

- Было несколько моментов. Первый раз я приехал, когда на участке был выведен фундамент и стены. Нужно было выкорчевать деревья, убрать территорию, зацементировать электрическую опору. В следующий приезд мы с группой байкеров из Днепра высаживали деревья в саду, закапывали и цементировали спортивную конструкцию – турник, брусья, канат, кольца для детей. Помогали расчищать территорию за спортзалом.

- Говорят, когда вас оставили главным на стройке, работать стали в два раза быстрее…

- (Смеется). Да я вроде никому кулак не показывал, но все и по выражению лица сразу поняли, что расслабляться не стоит.

- А вам уже удалось построить дом своей мечты?

- Он пока существует только в моих мечтах. Он очень похож на дом героев проекта «Время строить». Он небольшой, уютный и теплый. Я имею в виду не отопление, а атмосферу в доме. Поэтому можно сказать, что сегодня проект «Время строить» осуществил и мою мечту.

- У героев проекта «Время строить» сбылась мечта. А вы сами верите в то, что мечты сбываются?

- Конечно, верю. У меня какие-то мечты сбывались, какие-то нет. Например, в детстве я поставил себе мечту стать олимпийским чемпионом. Она не сбылась. Но я смог достичь вершины и почетных званий в других видах спорта – дважды завоевывал титул сильнейшего человека в мире.

Вообще у меня такой склад характера, что если я не уверен в конечном результате, то могу и не взяться за дело. Нужно быть уверенным, что все получится. Бывало, ставил перед собой нереально высокие цели. Но, как известно, пока идешь к мечте – ставишь рекорды!

Не пропустите! Каждую субботу в 20:30 на «Интере» – новый выпуск реалити-шоу «Время строить». Героями программы становятся люди, которые нуждаются в помощи и достойны её принять.