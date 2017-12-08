Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию, Украину, КНДР и СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил Сирию, Украину, КНДР, а также ситуацию вокруг российских СМИ и дипломатов в США. Встреча состоялась в четверг на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Вене, сообщили в российском дипведомстве.

Сирия и Украина

Лавров и Тиллерсон рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии через налаживание "устойчивого переговорного процесса с участием всех сирийских политических сил, в том числе в рамках Женевского процесса и в формате предстоящего в Сочи Конгресса национального диалога, при одновременном завершении разгрома международных террористических группировок".



"Лавров акцентировал внимание, что только сами сирийцы вправе определить свое будущее, - указали в министерстве. - Государственный суверенитет САР и ее территориальная целостность должны строго соблюдаться".



Обсуждая ситуацию на востоке Украине, российская сторона отметила безальтернативность минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. "Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями", - подчеркнули в дипведомстве.



В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств РФ и США выразили общее мнение, что Пхеньяну следует строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. "При этом Лавров вновь подчеркнул недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова и агрессивная риторика, - отметили в МИД РФ. - Призвал к возобновлению ответственной работы по решению ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно дипломатическими методами".



Новый виток напряженности вокруг КНДР начался утром 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый с 15 сентября ракетный запуск. По данным новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Как сообщили в японском минобороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори.



4 декабря ВВС Республики Корея и США начали самые масштабные за всю историю совместные учения авиации Vigilant Ace 18 на Корейском полуострове. В ответ МИД КНДР опубликовал заявление, в котором резко осудил маневры Сеула и Вашингтона. В частности, в Пхеньяне отметили, что развязанная США кампания по демонизации страны - это пролог к войне, в то время как КНДР лишь преследует "законную и справедливую цель, укрепляя свои ядерные средства сдерживания".

Давление на СМИ и дипломатов



Лавров и Тиллерсон также уделили внимание вопросам двусторонней повестки дня, среди которых ситуация вокруг российских СМИ и дипломатов в США. "Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб", - подчеркнули в министерстве.



Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы США оказывают давление на российских журналистов, в том числе пытаются их вербовать. "Помимо законодательного давления власти этой страны [США] активно практикуют менее формальные, но, по их мнению, видимо, более действенные методы, - отметила она. - В последние время представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны американских спецслужб, а именно попыткам вербовки".



29 ноября глава исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейг Кэплэн заявил, что журналисты телеканала RT лишены аккредитации при Конгрессе. Он подчеркнул, что данное решение было принято 21 ноября по итогам единогласного голосования в комитете "вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США".

