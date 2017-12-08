Лавров заявил, что притеснения канонической церкви на Украине принимают угрожающий размах

Притеснения канонической православной церкви и ситуация с захватами ее храмов на Украине приобретают угрожающий размах. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Вене на Конференции по безопасности христиан.



"Угрожающий размах принимает притеснение канонической православной церкви на Украине. Осквернение и захваты храмов экстремистами, насилие в отношении священнослужителей и верующих дополняются попытками официальных властей законодательно закрепить свое, так сказать, право вмешиваться в церковные дела и ввести ограничения на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата", - подчеркнул министр.

