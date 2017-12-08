Заключительный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году

Заключительный восьмой сезон популярной саги "Игра престолов" выйдет только в 2019 году. Об этом в интервью изданию Variety рассказала исполнительница роли Сансы Старк британская актриса Софи Тернер, которая практически выросла в этом сериале, появившись в нем впервые в 2011 году, в возрасте 14 лет.



"Я очень взволнована. "Игра престолов" выйдет в 2019 году", - сказала Тернер, отметив, что съемки сезона начались еще в октябре и сейчас уже отснята десятая часть материала.



Ранее сообщалось, что выход восьмого сезона телесериала мог состояться и в конце 2018 года. Последняя серия предыдущего, седьмого сезона вышла 27 августа 2017 года и стала самой популярной за всю историю сериала, собрав рекордные 16,5 миллионов просмотров.



В последнем сезоне эпизодов будет только шесть. Как пояснили на телеканале HBO, так задумано, чтобы сделать последнее шоу самым качественным за всю историю телесаги.



Что касается Тернер, то для нее окончание сериала означает, что в ее карьере начинается новый виток. Следующий год для актрисы обещает быть очень насыщенным: она снимается еще в нескольких проектах, а также продюсирует собственный фильм "Девушка, что упала с небес".



Актриса рассказала, что съемки в сериале стали для нее "и благословением, и проклятием". ""Игра престолов" - моя первая работа. Но эта работа с такими удивительными сценариями, невероятными актерами и лучшей командой, может сделать из вас своего рода сноба", - говорит Старк.



"Игра престолов" - популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".





