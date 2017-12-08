Слушать других нужно правым ухом

Известно: дети гораздо лучше понимают и запоминают то, что услышали правым ухом. Однако до сих пор не было ясно, сохраняется ли данное преимущество у правого уха во взрослом возрасте. Звуки, поступающие в правое ухо, обрабатываются левой частью мозга, связанной с речью и памятью, рассказывает The Daily Mail.



Каждое ухо слышит отдельные фрагменты информации, которые затем объединяются во время обработки в слуховой системе. Однако слуховая система маленьких детей не может сортировать и разделять информацию, одновременно поступающую на оба уха. Поэтому дети эффективнее усваивают языковую информацию правым ухом.



В новом исследовании, проведенном учеными из Обернского университета, принял участие 41 доброволец в возрасте от 19 до 28 лет. Разная информация одновременно поступала в оба уха участников. Добровольцы должны были обращать внимание на информацию, поступающую в одно ухо, и игнорировать то, что слышали другим, либо повторять все услышанное.



Исследователи каждый раз увеличивали объем поступающей информации на единицу. Пока специалисты не превысили объем памяти, существенных различий между правым и левым ухом не было. Как только исследователи вышли за границу объема памяти, продуктивность участников при фокусировке на информации, поступающей в правое ухо, стала в среднем на 8% выше. А у некоторых она оказалась выше на 40%.

