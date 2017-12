Представлен беспилотный электрический шаттл-трансформер

Основатель и руководитель швейцарской компании Rinspeed Франк Риндеркнехт устроил видеопрезентацию концепта беспилотного электрического шаттла-трансформера под названием Rinspeed Snap.



Основными компонентами модели являются платформа Skateboard и пассажирский модуль Pod, которые можно разрабатывать и совершенствовать независимо друг от друга, обеспечивая лишь совместимость, пишет "Авторевю". Идея Риндеркнехта в том, что самоходное шасси при нынешних темпах развития технологий быстро устареет и будет заменено более совершенной моделью, а верхняя капсула сможет прослужить дольше, обновляя лишь программное обеспечение, поясняет издание.



Шаттл оснащен множеством датчиков и продвинутой системой управления, которой нужно лишь задать пункт назначения. Электромотор ZF расположен на второй оси и способен развивать мощность от 38 до 69 лошадиных сил, обеспечивая максимальную скорость около 80 км/ч. Батареи емкостью 12 кВт/ч должно хватить на 100 км пробега.



При этом платформа Skateboard может передвигаться и без надстройки, самостоятельно отправляясь на подзарядку, отмечается в публикации. Также платформа имеет хорошую маневренность за счет возможности поворота управляемых колес под большим углом.



Модуль Pod имеет выдвижные опоры и может использоваться отдельно от шасси. Разработчики предусмотрели множество вариантов: развозной фургон, кемпинг, торговая лавка или мобильный офис, но для демонстрации сделали пассажирскую капсулу для четверых. Основное предназначение Rinspeed Snap - каршеринг.



Внутри пассажирского модуля множество дисплеев: помимо четырех индивидуальных экранов на подвижных кронштейнах, есть два больших телевизора в центре салона и лазерные проекторы. Боковые стекла капсулы имеют функцию затемнения, а на передние и задние стекла могут выводиться предупреждения для других водителей.



При этом система управления дополнена искусственным интеллектом, который сможет развлекать пассажиров во время поездки. Помимо этого, есть система распознавания и запоминания пользователей и их индивидуальных настроек, а также ультрафиолетовые лампы для уничтожения бактерий в салоне.



"Живьем" новинку обещают представить на выставке потребительской электроники CES в американском Лас-Вегасе, которая откроется в начале января 2018 года.





