Ученые научились определять момент возможной смерти

Ученые не раз пытались разработать тесты, которые бы предсказывали момент смерти. К примеру, недавно сотрудники Эксетерского университета рассказали, что у пожилых людей за несколько лет до смерти начинает падать артериальное давление, передает "Lenta.RU". Вывод сделан по результатам анализа медицинских карт 46000 человек, умерших в 60 лет и старше.



Среди этих людей числились и в целом здоровые, и пациенты с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными недугами. Итак, довольно резкое падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти наблюдалось у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса.



Правда, у сравнительно здоровых людей к концу жизни давление также снижалось, хотя и не так резко. То есть выявленное снижение артериального давления не связано с лечением гипертонии. Эксперты признают: еще предстоит выяснить истинную причину старческой гипотонии и разработать рекомендации. Возможно, предотвращение резкого падения давления позволит отсрочить наступление смерти.

