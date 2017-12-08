Экс-майор ВСУ заявил, что MH17 сбили с подконтрольной Киеву территории

Бывший майор Вооруженных сил Украины Юрий Батурин заявил в интервью телеканалу "Звезда", что малайзийский Boeing, разбившийся в Донецкой области в июле 2014 года, был поражен из подконтрольного в то время Киеву села Зарощенское.



На момент авиакатастрофы Батурин занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, а в день крушения лично видел Boeing на индикаторах.



"Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка, нет отметки. И это привлекает внимание", — сказал бывший украинский военнослужащий.



Он также рассказал, что через несколько дней после крушения на командный пункт под Харьковом прибыли военные, которые занимались перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин отметил, что в составе той техники был и ЗРК "Бук".



Экс-майор Вооруженных сил Украины сопоставил факты и понял, что метка Boeing MH17 на экране радара "пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское".



"Именно тогда все стало понятно. Именно тогда все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно, больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно время, практически одними и теми же словами трубят о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец", — подвел итог бывший военный.



Батурин отметил, что отвечает за каждое сказанное им слово. Сейчас экс-майор проживает в России.



Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии.



В концерне "Алмаз-Антей", производящем ЗРК "Бук", заявили, что провели уже три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого места — из района Зарощенского, которое контролировали ВСУ.

