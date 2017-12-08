Лавров заявил о противоречиях России и США по Украине и Сирии

У России и США есть немало противоречий по Украине и Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Вене.



Российский министр сообщил, что стороны уделили в ходе встречи немало внимания украинской проблематике.



"У нас здесь меньше совпадающих подходов, хотя и по Сирии есть немало противоречивых позиций. Мы о них говорили, и наши военные о них говорят", — рассказал журналистам Лавров.



"Мы заявили о безальтернативности минских договорённостей, попросили американскую сторону, что и они такую же позицию сохраняют. Надеюсь, что это подтверждение отражает нынешнее положение дел в Вашингтоне", — пояснил глава российского МИД.

