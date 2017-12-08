Лавров и Климкин обсудили обмен пленными в Донбассе

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что обсудил вопрос обмена пленными в Донбассе с российским коллегой Сергеем Лавровым.



"Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными с министром иностранных дел России, господином Лавровым. Нам следует решить их в ближайшие недели, так как это касается людей и их близких", — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.



Первая за долгое время встреча один на один глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина началась в Вене "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.



Ранее Климкин заявил, что в четверг будет "пытаться встретиться" с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев.



Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

