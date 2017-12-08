Порошенко пообещал главе МВФ не трогать НАБУ

Директор МВФ Кристин Лагард назвала "конструктивным и открытым" телефонный разговор с президентом Петром Порошенко по ситуации вокруг антикоррупционных учреждений в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Фонда, передает Укринформ. "Я имела конструктивную и открытую дискуссию с президентом Порошенко об усилиях Украины в борьбе с коррупцией, которых ожидает украинское общество,...

...и которые имеют решающее значение для повышения прозрачности и подотчетности, а также создания условий для устойчивого роста", - говорится в заявлении руководителя Фонда.



Лагард подчеркнула, что, со своей стороны, она считает крайне важным обеспечение расследования и оперативного реагирования на проявления коррупции.



"В этой связи мы договорились о необходимости сохранения независимости, а также повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры", - отметила Лагард.



Она также сообщила, что поддержала повестку дня президента Украины относительно представления законопроекта об Антикоррупционном суде в парламент в ближайшие дни, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и договоренностей по программе МВФ.



"Важно, чтобы все члены парламента объединились вокруг законопроекта и приняли его как приоритетный", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.



Она также заверила президента, что "МВФ вместе с другими международными партнерами готов в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией". Кроме того, Лагард призвала украинскую власть "ускорить реализацию реформ, необходимых для дальнейшего улучшения перспектив экономики Украины и ее народа."



Напомним, 6 декабря лидеры фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы касательно обеспечения парламентского контроля" (регистрационный номер 7362), которым предлагается предоставить Верховной Раде право выражать недоверие главам Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членам Национального агентства по предотвращению коррупции.



В этой связи МВФ прямым текстом предупредил Киев, чтобы НАБУ и САП не трогали.



