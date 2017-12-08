Посол Японии обеспокоен конфликтом вокруг антикоррупционных ведомств в Украине

Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил о продолжении поддержки Украины на пути реформ, однако констатировал наличие конфликта вокруг антикоррупционных органов, что вызывает обеспокоенность.



"Япония продолжает поддерживать реформы в Украине как главная донорская страна. Я с радостью отмечаю достижения во многих реформах. Однако межведомственные конфликты по вопросам борьбы с коррупцией являются нашей главной обеспокоенностью, и это я должен отметить", - говорится в заявлении посла.

