Британия и ЕС переходят к самой сложной части переговоров о Brexit - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе призвал Великобританию, а также представителей стран ЕС начать обсуждение переходного периода после Brexit. В своем Twitter Д.Туск назвал предстоящий этап переговоров, который будет в первую очередь касаться торговых отношений, самым сложным для обеих сторон. В ходе пресс-конференции он озвучил основные предложения ЕС на переходный период.



Д.Туск напомнил, что Лондон ранее просил ввести двухлетний переходный период (24 месяца после марта 2019 года), в рамках которого Соединенное Королевство будет оставаться частью "единого рынка" ЕС и Таможенного союза, что позволит гражданам и бизнесу адаптироваться к новым политическим и экономическим взаимоотношениям между Лондоном и Брюсселем.



Он выдвинул свои условия на переходный период: Великобритания соблюдает все законодательство ЕС, включая новые нормативные акты, выполняет бюджетные обязательства, в судебной сфере подчиняется надзору со стороны судебных инстанций ЕС.



"Очевидно, что в течение переходного периода после ухода Великобритании (из союза - ИФ) процесс принятия решений в ЕС продолжится среди 27 государств-членов, без Великобритании, - сказал председатель Европейского совета. - Всё, о чем я говорил, представляется единственно разумным решением, и в интересах всех наших граждан как можно скорее достигнуть договоренности".



Д.Туск также заявил о готовности обсуждать дальнейшие отношения сторон после ухода Британии с "единого рынка" и из Таможенного союза.



"Нам нужно понимание, как Лондон видит наши дальнейшие взаимоотношения", - добавил он.



Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Брюсселе объявил о том, что ЕС и Соединенное Королевство пришли к соглашению относительно условий Brexit в рамках первого этапа переговоров и готовы перейти ко второму этапу.



Основные условия по итогам первого этапа переговоров: переходный период до 31 декабря 2020 года, до этой даты включительно Великобритания выполняет все обязательства по взносам в бюджет ЕС и финансированию обязательств союза. Что касается границы Великобритании с Ирландией, то Соединенное Королевство либо предложит решение, которое будет приемлемым для ЕС, либо продолжит соблюдать правила единого рынка и Таможенного союза.



Как отмечает агентство Bloomberg, согласие с этими условиями означает полную капитуляцию Великобритании по целому ряду вопросов, для которых уступки со стороны Лондона ранее считались маловероятными.



Лондон и ЕС должны были согласовать основные условия Brexit, включая вопрос о границах (особенно в Ирландии), финансовых выплатах Британии европейским партнерам и правах граждан ЕС в Британии после Brexit, до саммита ЕС 14-15 декабря.



После выступлений представителей ЕС фунт стерлингов немного усилил рост в ходе торгов в пятницу, поднявшись на 0,2% к доллару, до $1,35, и на 0,5% к евро, до 86,97 пенса.

