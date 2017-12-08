ГПУ: аккаунт Луценко в Twitter – фейк

У генерального прокурора Юрия Луценко нет аккаунта в Twitter. Об этом сообщила спикер главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.



"Новые фейковые политики – старые фейковые методы борьбы против оппонентов используют. Официально заявляю: у Юрия Луценко нет аккаунта в Twitter. И все, что вам может попасться в море интернета, – банальная ложь. Например, такое. Так бегом делали "аккаунт", что поленились даже свежее фото подобрать, лентяи. И хотя бы новостей докидывали, а то все о Михо, да о Михо..." – написала Сарган.



Она также опубликовала скриншот записей с фейкового аккаунта. На них якобы Луценко призывает бывшего президента Грузии, лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили прийти к следователю.

