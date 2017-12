Определены лучшие игры 2017 года

В Лос-Анджелесе в рамках ежегодной премии The Game Awards были определены лучшие игры 2017 года. Результаты были обнародованы на сайте проекта. Лидером этого года стала игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Эта игра также удостоилась премий в категориях "Лучшая режиссура" и "Лучший приключенческий боевик", обойдя Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5 и Horizon Zero Dawn.



"Лучшим экшном года" была признана игра Wolfenstein II: The New Colossus, а Overwatch стала призером как лучшая игра, в которую продолжают играть на протяжении нескольких лет.



В номинации среди ролевых игр лидировала Persona 5, лучшим файтингом признана Injustice 2, лучшей игрой для всей семьи - Super Mario Odyssey, лучшей стратегией - Mario + Rabbids Kingdom Battle.



В категории "Самая ожидаемая игра" победителем была признана PS4-эксклюзив The Last of Us: Part II.