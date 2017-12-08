После «Брекзита» между Великобританией и Ирландией не будет пограничного контроля

Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по одному из ключевых пунктов соглашения о «Брекзите» — контролю на британо-ирландской границе.



Об этом по итогам переговоров, прошедших в Брюсселе в ночь на 8 декабря, объявили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клодт Юнкер.



Стороны согласились с тем, что на границе Северной Ирландии и Ирландии не будет жесткого пограничного контроля, а все действующие соглашения, касающиеся пересечения этого участка границы, останутся в силе после выхода Великобритании из ЕС.



«Граждане ЕС смогут продолжить жить в Великобритании также, как и раньше», — объявила премьер-министр [Тереза Мэй].



23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, большинство участников которого проголосовали за выход страны из ЕС. Официально процедура выхода Великобритании из Евросоюза была запущена в марте 2017 года.

В настоящий момент на границе Северной Ирландии и Ирландии пограничный контроль фактически отсутствует, и жители могут беспрепятственно через нее перемещаться.

Для урегулирования конфликта в Северной Ирландии в 1998 году было подписано Белфастское соглашение (соглашение Страстной Пятницы), которое, в числе прочего, предусматривало, что у жителей Северной Ирландии может быть двойное гражданство — Великобритании и Ирландии. Ирландия является членом ЕС. Таким образом, в Северной Ирландии после «Брекзита» будет постоянно проживать значительное число граждан ЕС.



